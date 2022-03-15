«Никто не запрещает высказывать свое мнение в разумных пределах». Глава СПЧ не увидел цензуры в законе о «фейках» про российских военных

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Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев не считает цензурой введение уголовной и административной ответственности за «фейки» о деятельности российских военных и «дискредитацию» российских вооруженных сил. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24», сообщает «Интерфакс».

«Нет, это не цензура. Никто же не запрещает высказывать свое мнение. Уточню — в разумных пределах высказывать свое мнение», — сказал Фадеев.

По словам главы СПЧ, большая часть материалов о «спецоперации», которые публикуют в интернете и «которые с той стороны поступают», «заведомо недостоверны».

«Это специально состряпанные материалы, та самая военная хитрость. Значительная часть наших граждан не понимала этого, часть интеллигенции не понимала, поэтому пришлось принять такой жесткий закон, отрезвляющий закон. Но это не цензура», — заявил он.

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5 марта в России вступили в силу поправки, предполагающие административную и уголовную ответственность за «дискредитацию использования российских войск» и распространение «заведомо ложной информации о деятельности Вооруженных сил РФ». Наказание по — от штрафов до лишения свободы на 15 лет.

Из-за закона о «фейках» некоторые российские СМИ решили либо остановить работу, либо отказаться от освещения войны в Украине, часть иностранных изданий прекратила работу в России, а TikTok запретил российским пользователям загружать видео и вести стримы.

К 13 марта по административной статье о «дискредитации» возбудили 164 дела по всей России, подсчитал правозащитный проект «Сетевые свободы», По неофициальным данным, по уголовной статье о «фейках» проходит доследственная проверка в отношении редактора Первого канала Марины Овсянниковой, которая выступила с антивоенным высказыванием в прямом эфире программы «Время».

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