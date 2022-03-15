Главред белорусского издания «Наша Нива» получил два с половиной года колонии. Он якобы недоплачивал за коммунальные услуги

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Суд в Минске приговорил к двум с половиной годам колонии главного редактора белорусского издания «Наша Нива» Егора Мартиновича и начальника отдела рекламы Андрея Скурко. Об этом сообщила «Наша нива».

Судья признала Мартиновича и Скурко виновными в причинении имущественного ущерба без признаков хищения (часть 2 статьи 216 УК РБ) и назначила то наказание, которое запрашивал прокурор.

По версии обвинения, «Скурко и Мартинович, являясь должностными лицами издательского предприятия, а Мартинович — еще и собственником частного унитарного предприятия, с мая 2017 года по июнь 2021 года разместили в квартире, принадлежащей Скурко, офисы данных организаций для осуществления предпринимательской деятельности». При этом они оплачивали коммунальные услуги по тарифам для физических лиц, а не для организаций.

В Беларуси тарифы на коммунальные услуги для юридических лиц выше, чем для физических. Как сообщает «Наша нива», изначально прокуратура заявила, что Скурко и Мартинович своими действиями нанесли предприятиям «Минскэнерго» и «Минскводоканал» ущерб в размере 3,5 тысячи белорусских рублей (117 тысяч российских рублей). Позже размер ущерба был увеличен до 10 тысяч белорусских рублей (335 тысяч российских рублей).

Обвиняемые полностью возместили ущерб, сообщила прокуратура. «Минскэнерго» и «Минскводоканал» во время судебного процесса заявили, что не имеют к ним претензий, писала « . Беларусь».

Егора Мартиновича и Андрея Скурко задержали в июле 2021 года. Вместе с ними были задержаны еще два сотрудника издания, однако их позже отпустили.

После задержаний редакция «Нашей нивы» переехала за границу. КГБ Беларуси объявил издание «экстремистским формированием». Белорусские правозащитники признали Скурко и Мартиновича политзаключенными.

«Наша нива» пишет на белорусском языке. Издание было создано в 1991 году и является одним из самых известных СМИ Беларуси.

Разгром «Нашей нивы»

У сотрудников белорусского независимого издания «Наша нива» проходят обыски. Сайт заблокирован, главный редактор задержан Недавно аналогичным образом разгромили Tut.by — крупнейший новостной ресурс Беларуси

Разгром «Нашей нивы»

У сотрудников белорусского независимого издания «Наша нива» проходят обыски. Сайт заблокирован, главный редактор задержан Недавно аналогичным образом разгромили Tut.by — крупнейший новостной ресурс Беларуси

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь