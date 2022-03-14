В стримингах «Яндекса» и «ВКонтакте» перестали появляться новые песни западных исполнителей

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Российские музыкальные сервисы «Яндекс.Музыка» и «VK Музыка» не могут добавить в свои библиотеки свежие релизы западных артистов, пишет РБК.

В пресс-службе «Яндекса» и «ВКонтакте» изданию заявили, что новый контент зарубежных правообладателей «пока ограничен» и «временно не выпускается» в России, однако каталоги, загруженные до прошлой недели, остаются доступными.

Какие именно треки сейчас недоступны, в компаниях не уточнили.

На прошлой неделе три крупнейших в мире звукозаписывающих компании — Universal Music, Warner Music и Sony Music — объявили о приостановке работы в России из-за войны в Украине.

Многие зарубежные артисты начали отменять свои запланированные выступления в России. Группа Pink Floyd и ее лидер Дэвид Гилмор заявили, что удалят все свои песни, выпущенные с 1987 года, с цифровых музыкальных платформ в России и Беларуси.

Что происходит в Украине прямо сейчас

Война Девятнадцатый день. Онлайн «Медузы»

Что происходит в Украине прямо сейчас

Война Девятнадцатый день. Онлайн «Медузы»

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь