Pink Floyd удалила свою музыку за последние 35 лет с цифровых платформ в России и Беларуси

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Британская рок-группа Pink Floyd объявила, что удалила все свои песни, а также сольные записи одного из лидеров группы Дэвида Гилмора, выпущенные с 1987 года, с цифровых музыкальных платформ в России и Беларуси.

В заявлении группы, опубликованном в соцсетях Pink Floyd, сказано, что коллектив пошел на такой шаг, «в знак солидарности с мировым протестом против вторжения России в Украину».

Решение Pink Floyd не затрагивает классические альбомы коллектива, который ведет свою историю с 1965 года.

Дэвид Гилмор уже выступал против войны в Украине, как и Роджер Уотерс, который состоял в Pink Floyd с 1965 по 1985 годы.

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