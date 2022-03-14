Украинская сторона назвала «тяжелым» очередной раунд переговоров. Делегации России и Украины общаются по видеосвязи

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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал тяжелым очередной раунд российско-украинских переговоров, в рамках которого стороны общаются по видеосвязи.

«Стороны активно высказывают свои позиции. Коммуникация ведется, но тяжело. Причина разлада — слишком разные политические системы. Украина — это свободный диалог внутри общества и обязательный консенсус. Россия — это ультимативное подавление собственного общества», — написал Подоляк в твиттере.

Перед началом переговоров советник рассказал, что Киев снова планирует обсуждать вопросы прекращения огня, вывод войск и гарантии безопасности.

Российская сторона новую встречу не комментировала.

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В сообщении Подоляка нынешняя встреча делегаций называется четвертой с начала войны. 12 марта президент России Владимир Путин в беседе с французским и немецким лидерами Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем рассказал «о прошедшей в последние дни в видеоформате серии переговоров российских и украинских представителей». Сообщение об этом опубликовали на сайте Кремля.

Последняя очная встреча двух делегаций состоялась в Беловежской пуще 7 марта. После этого в Анталье прошли и переговоры министров иностранных дел обеих стран. Видимых результатов у этих встреч не было.

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