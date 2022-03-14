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Основатель российской сети быстрого питания «Теремок» Михаил Гончаров заявил в фейсбуке, что «место „Макдоналдса“ в России никто не займет», и раскритиковал меры поддержки бизнеса в стране.

По его словам, сети, аналогичной американской по сложности и системе бизнеса, в России сейчас нет, а сам «Макдоналдс» изначально был «технологически спроектирован» для работы по экстремально низким ценам.

«Теремок» и другие представители российского бизнеса не создавались как конкуренты «Макдоналдсу», просто потому что мы так, как они, делать не умеем. Ни технологически, ни с точки зрения менеджмента и маркетинга.

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Гончаров отметил, что успешный бизнес создается «за счет десятилетий тяжелого труда сотен тысяч руководителей, маркетологов и инженеров», а также поддержки правительства.

Пока у нас этих мер нет от слова вообще. Даже наоборот — те меры и режимы работы, что есть, стимулируют деградацию и загнивание любого крупного бизнеса. За все 32 года в бизнесе я не видел ни единой попытки нашего государства помочь и стимулировать развитие бизнеса. Возможно, в других отраслях это и было, но за 32 года я с такими мерами не столкнулся.

Среди мер поддержки властей, которых давно ждут российские компании, он перечислил отмену и снижение некоторых налогов, продление кредитов и помощь в получении инвестиций для развития.

8 марта «Макдоналдс» присоединился к десяткам других иностранных компаний и объявил о приостановке работы в России на фоне войны в Украине. Сообщалось, что заведения сети закроются с 14 марта. Позже в компании уточнили, что некоторые рестораны продолжают работать и закроются только в конце дня после завершения производственных процессов.

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