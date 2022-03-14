Минобороны РФ анонсировало нападение на оборонные предприятия Украины

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Российские войска «примут оперативные меры по выводу из строя предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины», заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, удары будут нанесены по объектам, где осуществляется «производство, ремонт и восстановление вооружений, которые националисты используют для совершения военных преступлений».

Это будет сделано в ответ на утренний обстрел Донецка ракетой «Точка-У», в результате которого погибли 17 человек.

«Призываем граждан Украины, работающих на данных предприятиях, а также жителей близлежащих жилых домов, покинуть потенциально опасные зоны», — сказал Конашенков.

Также представитель Минобороны РФ заявил, что российской армии известно местонахождение всех иностранных наемников, приехавших в Украину воевать на стороне Киева, и по ним будут наноситься точечные удары.

С начала войны в Украине российские военные утверждают, что наносят удары только по объектам военной и информационной инфраструктуры. Однако во многих украинских городах обстрелам подвергаются жилые и гражданские объекты.

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