На Чернобыльской АЭС, захваченной российскими войсками, восстановили электроснабжение

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Специалисты «Укрэнерго» завершили ремонтные работы и восстановили электроснабжение на Чернобыльской АЭС, которая с первого дня войны захвачена российскими войсками, сообщает украинский «Энергоатом».

«Наши украинские энергетики, рискуя собственным здоровьем и жизнью, смогли предотвратить риск возможной ядерной катастрофы, угрожавшей всей Европе», — заявил министр энергетики Герман Галущенко.

9 марта «Укрэнерго» сообщило, что Чернобыльская АЭС полностью обесточена из-за аварии на линиях электропередачи. В компании говорили, что дизельных генераторов электричества хватит в лучшем случае на двое суток, а провести ремонт невозможно из-за боев.

Россия обвинила в случившемся украинскую сторону, заявив, что АЭС осталась без электроэнергии после того, как «украинские националисты» якобы обстреляли ЛЭП. 10 марта российская сторона заявила, что обеспечила подачу электроэнергии на ЧАЭС со стороны Беларуси, а также согласилась пропустить украинскую ремонтную бригаду к поврежденной линии электропередач.

9 марта МАГАТЭ сообщило, что Украина обратилась в организацию за помощью с обеспечением ротации персонала на Чернобыльской АЭС, поскольку там с начала войны работает одна и та же смена из 210 человек, связь с которой сохранилась лишь через электронную почту. МАГАТЭ больше не получает данные от системы мониторинга безопасности ЧАЭС.

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