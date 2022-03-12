В России заблокировали сайт петербургского издания «Бумага»

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В ночь на 12 марта сайт петербургского издания «Бумага» заблокировали на территории России, сообщает редакция.

В реестре Роскомнадзора говорится, что доступ к сайту «Бумаги» ограничивается по решению Генпрокуратуры России от 24 февраля — день начала российского вторжения в Украину. При этом редакция издания не получала от ведомств никаких уведомлений.

«С начала военных действий „Бумага“ честно освещала ситуацию в Украине, мы следовали и продолжаем следовать стандартам качественной журналистики», — заявили в издании.

«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.

С начала войны в Украине по требованию Генпрокуратуры РФ были заблокированы сайты нескольких независимых СМИ (в том числе «Медузы»). Ведомство обвинило их в распространении «заведомо ложной общественно значимой информации» о «спецоперации» в Украине. Кроме того, в России ограничили доступ к сайтам ряда правозащитных организаций и соцсетям — Facebook, Twitter и Instagram (начнут блокировать с 14 марта).

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