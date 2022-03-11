В России заблокировали сайт движения «Голос»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Сайт движения в защиту прав избирателей внесен в списки заблокированных в России. На это обратил внимание телеграм-канал «ЧТД».

Как следует из данных «Роскомсвободы», сайт внесен в реестр заблокированных на основании решения Генпрокуратуры, вынесенного 9 марта.

Под блокировку попал весь сайт, а не какая-либо из его страниц. Причины решения Генпрокуратуры пока неизвестны.

С начала войны на Украине по требованию Гепрокуратуры были заблокированы сайты многих независимых СМИ (в том числе «Медузы»). Ведомство обвиняет их в распространении «заведомо ложной общественно значимой информации» о «специальной военной операции» на Украине. Также в России заблокировали фейсбук и твиттер.

Читайте также

Зачем Путин уничтожает независимые СМИ и блокирует фейсбук? В распоряжении «Медузы» оказалась новая методичка властей — теперь для родителей школьников. И вот как в ней отвечают на этот вопрос

Читайте также

Зачем Путин уничтожает независимые СМИ и блокирует фейсбук? В распоряжении «Медузы» оказалась новая методичка властей — теперь для родителей школьников. И вот как в ней отвечают на этот вопрос

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь