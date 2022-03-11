В России заблокировали сайт движения «Голос»
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Сайт движения в защиту прав избирателей «Голос» внесен в списки заблокированных в России. На это обратил внимание телеграм-канал «ЧТД».
Как следует из данных «Роскомсвободы», сайт внесен в реестр заблокированных на основании решения Генпрокуратуры, вынесенного 9 марта.
Под блокировку попал весь сайт, а не какая-либо из его страниц. Причины решения Генпрокуратуры пока неизвестны.
С начала войны на Украине по требованию Гепрокуратуры были заблокированы сайты многих независимых СМИ (в том числе «Медузы»). Ведомство обвиняет их в распространении «заведомо ложной общественно значимой информации» о «специальной военной операции» на Украине. Также в России заблокировали фейсбук и твиттер.