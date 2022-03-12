Путин снова поговорил с Макроном и Шольцем. Разговор продлился два часа

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским президентом Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Предыдущий их разговор состоялся 10 марта.

Согласно сообщению Кремля, Путин проинформировал собеседников о «реальном положении дел» с гуманитарной ситуацией в Украине, в том числе о «грубейшем нарушении украинскими силовиками норм международного гуманитарного права».

Разговор продлился около двух часов, пишет Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец. Франция и ФРГ пока не изложили свою версию хода беседы.

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