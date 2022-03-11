«Коммерсант» рассказал о резком росте спроса на криптовалюту среди россиян

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

На фоне кризиса финансовой системы в России и ограничений на оборот доллара и евро среди жителей страны резко вырос спрос на криптовалюту, сообщает газета «Коммерсант». Открытая статистика по таким показателям не публикуется, но опрошенные изданием эксперты утверждают, что участники рынка фиксируют рост объемов операций с криптовалютами.

Так, по словам сооснователя ENCRY Foundation Романа Некрасова объемы таких операций выросли в три-пять раз. При этом зачастую речь идет об использовании стейблкоинов, включая . Инвесторы рассматривают их как простой способ быстро выйти в валюту за границей, отмечает «Коммерсант».

Поток клиентов в физические офисы продаж криптовалют также увеличился, рассказал Некрасов. По его словам, туда приходят россияне «с сотнями тысяч долларов» и консультируются, как после выезда за границу выйти из криптовалюты в фиатные деньги.

«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.

В Центробанке не стали комментировать информацию «Коммерсанта». Как пишет издание, сохранять валюту российским властям во многом помогают направленные против них самих санкции. Многие крупные криптобиржи уже ограничили или готовы ограничить операции российских клиентов, чтобы не вступать в конфликт с американскими регуляторами, пояснил глава инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский.

После российского вторжения в Украину и санкции, которые за этим последовали, власти РФ ввели ограничения на оборот доллара и евро в стране. До 9 сентября россиянам разрешается снять со своих счетов или вкладов до 10 тысяч долларов США в наличной валюте. Остаток будут выдавать в рублях по рыночному курсу на день выдачи. Компаниям позволили снимать со счетов только пять тысяч долларов для расходов на зарубежные командировки.

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь