Банк России ограничил выдачу валюты юридическим лицам. Снять можно только пять тысяч долларов для расходов на зарубежные командировки

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Центробанк объявил о введении с 10 марта по 10 сентября временного порядка операций с наличной валютой для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Компании-резиденты и ИП-резиденты смогут получить наличные доллары США, японские иены, фунты стерлингов и евро только в пределах пяти тысяч долларов США и только для оплаты расходов по зарубежным командировкам. Эта сумма может быть увеличена по запросу в особых случаях, уточнил регулятор. Остальные валюты резидентам «могут получать в наличных по основаниям, предусмотренным законодательством, без ограничений по рыночному курсу на день выдачи».

Нерезиденты на период временного порядка пользоваться наличными долларами, японскими иенами, фунтами стерлингов и евро не смогут.

В ночь на 9 марта Центробанк ввел на полгода жесткий порядок выдачи валюты для физических лиц. До 9 сентября россиян позволяется снять со своих счетов или вкладов лишь до 10 тысяч долларов США в наличной валюте. Остальные средства будут выдаваться в рублях по рыночному курсу на день выдачи.

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