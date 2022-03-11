Генпрокурор РФ поручил проверить компании, заявившие об уходе с российского рынка

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Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил усилить надзор за соблюдением закона компаниями, которые заявили о приостановке деятельности на территории страны. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает «Интерфакс».

Прокуроры установили «жесткий контроль» за соблюдением трудового законодательства, включая условия трудовых договоров, порядок выплаты зарплат, а также исполнение обязательств перед Россией и контрагентами.

Краснов обратил особое внимание на соблюдение прав «социально незащищенных групп работников — людей с ограниченными возможностями, беременных, имеющих малолетних (несовершеннолетних) детей, граждан предпенсионного и пенсионного возраста», говорится в сообщении.

Ведомство обещает оценить каждый факт прекращения деятельности компаниями на наличие признаков фиктивного или преднамеренного банкротства, за которые предусмотрена уголовная ответственность.

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Десятки иностранных компаний объявили, что приостанавливают или прекращают деятельность в России на фоне войны в Украине. В партии «Единая Россия» посчитали, что активы таких компаний нужно национализировать, поскольку уход с рынка можно расценить как предумышленное банкротство. Минэкономразвития разработало законопроект, который подразумевает назначение внешнего управления в фирмы, объявившие об уходе из России.

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