В Анталье началась встреча Сергея Лаврова и главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы

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В Анталье началась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой. Она проходит при участии их турецкого коллеги Мевлюта Чавушоглу, который до этого провел отдельные встречи с каждым из них.

Это первый контакт министров иностранных дел России и Украины с начала войны. В Кремле эту встречу назвали «очень важным» продолжением переговорного процесса. Кулеба говорил, что у него «сдержанные» ожидания от переговоров.

Россия вторглась на территорию Украины 24 февраля. Официальной целью «спецоперации» является защита самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также «демилитаризация» и «денацификация» Украины.

Судя по высказываниям официальных лиц, в Кремле требуют от Киева признания российского суверенитета над Крымом и независимости ДНР и ЛНР, а также отказа от членства в каких-либо блоках. Власти Украины заявляют, что не станут отказываться от своих территорий, но готовы к «компромиссам»; при этом Россия и другие страны должны гарантировать ее безопасность.

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