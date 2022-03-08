Зеленский: Украина готова вести переговоры и искать компромисс с Россией по поводу будущего Крыма и Донбасса

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Президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность компромисса с Россией по вопросу Крыма, а также признания независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC News. Ответы Зеленского на украинском языке опубликовали на сайте президента.

Для меня важно, как там будут жить люди, которые хотят быть в составе Украины. Мне интересно, что думают те, кто видит себя гражданами РФ. Однако мы должны обсуждать этот вопрос. Так же, как компромиссы в вопросе Крыма. Мы не можем признать, что Крым — это территория России. Думаю, РФ будет сложно признать, что это территория Украины. Думаю, мы достаточно разумны, чтобы решение этих двух вопросов не вызвало каких-либо революций внутри наших обществ, чтобы этим решением были удовлетворены и те, кто живет на этих территориях, и те, кто живет в Украине.

Для решения этих вопросов Зеленский снова призвал Путина к переговорам. По словам украинского президента, народ, который его избрал, не готов к капитуляции и ультиматумам, но Россия и Украина могут обсуждать будущее Крыма и Донбасса.

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Кроме того, Зеленский заявил, что у Украины должен быть коллективный договор о безопасности со своими соседями и при участии ведущих государств мира — США, Франции, Германии. Это будут гарантии безопасности не только Украине, но и России, о которых Москва постоянно заявляет.

По НАТО я много раз говорил и передавал публично месседж и России, и президенту Путину: мы готовы к любым гарантиям безопасности нашей страны от соответствующих государств, которые должны гарантировать. И Россия тоже среди этих государств, потому что Россия — наш сосед.

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