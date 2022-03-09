В СПЧ рассказали о трех служебных проверках после сообщений об избиении задержанных в московском отделе полиции «Братеево»

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Главное управление МВД по Москве и Следственный комитет начали служебные проверки после сообщений об избиении задержанных на антивоенной акции 6 марта. Об этом «Интерфаксу» рассказал член Совета по правам человека Андрей Бабушкин.

«Проводятся одновременно три параллельные проверки. Проверку проводит ГУВД Москвы, Следственный комитет и сам отдел. Мы общались с теми, кто проводит проверку от отдела», — заявил Бабушкин.

Отдел полиции «в целом производит неплохое впечатление», но работа участковых «является очень проблемной», рассказал член СПЧ. По его словам, именно участковые входили в группу, которая общалась с задержанными на акции.

«Пока что кто именно все это дело озвучивал — неизвестно <…> Я думаю, что, скорее всего, речь идет о непрофессиональных действиях кого-то из участковых», — добавил он.

6 марта по всей России прошли акции против войны в Украине, где было задержано около 4400 человек. В тот же день в сети появилась аудиозапись, как полицейские из московского ОВД «Братеево» избивают фемактивистку Александру Калужских и угрожают ей.

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