«Укрэнерго»: Чернобыльская АЭС обесточена из-за аварии на ЛЭП, дизельных генераторов хватит на двое суток

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Чернобыльская АЭС, захваченная российскими войсками в первый день войны, была обесточена 9 марта из-за аварии на линии электропередач, заявили компания «Укрэнерго» и Государственная инспекция по ядерному регулированию Украины.

Согласно сообщению, на площадке были включены аварийные дизельные генераторы для питания «систем, важных для безопасности». «При условии безотказной работы, запаса дизельного топлива… хватит на 48 часов», — сказано в сообщении.

«Боевые действия в регионе делают невозможным ремонтные работы по восстановлению энергоснабжения предприятия».

Утром 9 марта МАГАТЭ сообщило, что Украина обратилась в организацию за помощью с обеспечением ротации персонала на Чернобыльской АЭС, поскольку там с начала войны работает одна и та же смена из 210 человек, связь с которой сохранилась лишь через электронную почту. МАГАТЭ больше не получает данные от системы мониторинга безопасности ЧАЭС.

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