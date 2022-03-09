Издательский дом Condé Nast (выпускает Vogue, GQ, Glamour и Tatler) приостановил работу в России

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Международный издательский дом Condé Nast заявил о приостановке издательской деятельности в России. Об этом говорится в заявлении гендиректора Condé Nast Роджера Линча, которое размещено на сайте компании.

Линч сослался на принятый в России закон о «фейках» про российскую армию.

Для журналистов и редакционных коллективов по всему миру крайне важно, чтобы мы могли создавать наш контент без риска для наших сотрудников. Недавно российское правительство приняло новые законы о цензуре, которые теперь делают это невозможным для нас. В связи с этим мы решили временно приостановить всю нашу издательскую деятельность с Condé Nast Russia.

В России Conde Nast издает глянцевые журналы Vogue, GQ, Glamour, Tatler, а также журнал об архитектуре ADmagazine.

После принятия закон о «фейках» про российскую армию ряд российских СМИ заявили об остановке работы (в частности, Znak.com) или об отказе писать о войне (в частности, The Bell).

Кроме того, после начала войны Роскомнадзор начал массово блокировать сайты российских и украинских изданий. Были заблокированы в том числе «Медуза» «Дождь» и «Эхо Москвы».

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