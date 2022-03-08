Нидерландская Prosus — крупнейший акционер VK — спишет свою долю в компании стоимостью 700 миллионов долларов
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Нидерландская инвестиционная компания Prosus планирует списать свою долю в VK (бывший холдинг Mail.Ru Group, которому принадлежит «ВКонтакте»). Сообщение об этом 7 марта появилось на сайте Prosus.
«Мы ожидаем списания полной балансовой стоимости актива VK в размере примерно 700 миллионов долларов в нынешнем отчетном периоде», — сообщается в заявлении Prosus.
Кроме того, компания 7 марта попросила своих представителей в совете директоров VK подать в отставку. В тот же день стало известно, что из совета VK вышли пять иностранцев.
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Prosus — дочерняя компания южноафриканской медиакорпорации Naspers. На конец 2021 года Prosus была крупнейшим акционером VK и владела 25,7% акций компании. При этом крупнейшим голосующим акционером VK была компания «МФ Технологии».
Гендиректор VK — Владимир Кириенко, сын первого замглавы Администрации президента России Сергея Кириенко. После того, как Россия признала независимость ДНР и ЛНР Кириенко-младший попал под американские санкции.
3 марта Лондонская фондовая биржа (LSE) остановила торги ценными бумагами VK и еще нескольких десятков компаний из РФ. Это решение было принято в связи с санкциями и «с целью поддержания порядка на рынках». До этого стоимость ценных бумаг российских компаний, включая VK, на LSE значительно упала.