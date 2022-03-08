Генеральный прокурор Германии начал расследование предполагаемых военных преступлений России в Украине

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Генеральный прокурор при Верховном суде ФРГ Петер Франк начал расследование предполагаемых военных преступлений российской армии в Украине. Об этом изданию Rhein-Neckar-Zeitung (RNZ) заявил министр юстиции ФРГ Марко Бушманн.

«Генеральный прокурор инициировал так называемое . Возможные нарушения международного уголовного права должны преследоваться в судебном порядке», — заявил министр.

Источники Der Spiegel в судебных кругах Германии заявили, что в рамках расследования будут изучены сообщения об использовании Россией кассетных боеприпасов, об ударах по жилым районам и объектам гражданской инфраструктуры, а также о существовании «черных списков» украинских политиков, которых якобы пытаются убить.

Согласно нормам международного уголовного права, военные преступления попадают под универсальную юрисдикцию. Это значит, что их могут расследовать за пределами той страны, где они были совершены.

В конце 2021 года в Германии приговорили к пожизненному заключению бывшего сотрудника спецслужб Сирии, обвиняемого в убийствах и пытках противников сирийского президента Башара Асада.

7 марта 2022 года слушания в отношении России из-за вторжения в Украину начались в Международном суде ООН в Гааге.

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