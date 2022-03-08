Apple запретила россиянам смотреть свою весеннюю презентацию

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Apple отключила для российских пользователей возможность смотреть весеннюю презентацию компании на ее официальном сайте и на ютьюбе. На это обратило внимание издание Ferra.ru.

Презентация пройдет 8 марта. На сайте apple.com опубликован ее анонс, но при переходе на русскую версию сайта он становится недоступен.

На ютьюб-канале Apple российские пользователи видят уведомление «Видео недоступно. Владелец видео запретил его просмотр в вашей стране».

Обновлено. Пользователи из Беларуси сообщают, что для них презентация также недоступна, пишет белорусское издание Zerkalo.io.

После начала войны в Украине Apple остановила продажи в своем официальном онлайн-магазине в России. Также компания ограничила для российских пользователей работу платежного сервиса Apple Pay.

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