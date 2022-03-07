Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Магазины Uniqlo продолжат работать в России, несмотря на то, что многие иностранные компании ограничивают или прекращают деятельность в стране. Об этом заявил Тадаси Янаи — руководитель и крупнейший акционер японской Fast Retailing Co., материнской компании Uniqlo.

«Одежда — это жизненная необходимость. Народ России имеет такое же право на жизнь, как и мы», — говорится в заявлении Янаи, которое цитируют Bloomberg и AFP.

При этом глава Fast Retailing Co. выступил против войны в Украине. «В мире никогда не должно быть войны. Каждая страна должна противостоять этому», — заявил Янаи.

У Uniqlo 48 магазинов в России (для сравнения, в Японии их более 800).

Несколько дней назад Fast Retailing Co. объявила, что пожертвует 10 миллионов долларов, а также 100 тысяч единиц одежды и других товаров беженцам из Украины.

После вторжения в Украину из России ушли десятки западных компаний, в том числе такие крупные продавцы одежды как H&M, Zara, а также концерн люксовых товаров LVMH.

Подробнее про это

Какие компании ограничили или прекратили работу в России Список обновляется

Подробнее про это

Какие компании ограничили или прекратили работу в России Список обновляется

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь