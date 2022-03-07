Bloomberg: новые санкции ЕС могут затронуть российские порты, суда и технологии для военного оборудования

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Правительства стран Евросоюза завершают подготовку нового пакета санкций против России, которые могут коснуться портов, судов и технологий, используемых в военном оборудовании. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Кроме того, обсуждается расширение персональных санкций и усиление режима соблюдения уже введенных ограничений, в том числе в отношении криптовалюты и способов ее использования для обхода уже существующих мер.

По словам одного из собеседников агентства, часть новых санкций может быть принята уже 8 марта. Официального подтверждения этой информации нет.

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С середины февраля ЕС и другие страны ввели несколько раундов санкций против России, после того как она признала независимость Донецкой и Луганской народных республик и вторглась в Украину. Ограничения в том числе затронули ЦБ и крупные российские банки, авиаотрасль, а также российских бизнесменов и чиновников, включая лично президента РФ Владимира Путина.

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