Россиян начали штрафовать по закону про «фейки» о военных. Он был принят два дня назад

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Суд в Кемерово 6 марта оштрафовал местного жителя на 60 тысяч рублей по обвинению в дискредитации использования российской армии (часть 2 статьи 20.3.3 КоАП). Поводом для административного дела стал призыв на антивоенную акцию, сообщило кемеровское издание NGS42.

Статья 20.3.3 появилась в Кодексе об административных правонарушениях после принятия закона об ответственности за «фейки» про российскую армию. Он был одобрен парламентом и подписан президентом 4 марта. Сообщалось, что житель Кемерово стал одним из первых россиян, оштрафованных по статье 20.3.3 КоАП.

Кроме него, 6 марта штрафы по этой статье получили еще как минимум два человека, сообщил проект «Сетевые свободы». Одной из них стала жительница Костромы, накануне вышедшая на одиночный пикет с плакатом «Эта война спецоперация на ваши налоги, а на лечение детей собираем смсками». Она была оштрафована на 30 тысяч рублей.

По информации «Сетевых свобод» и краснодарского адвоката Михаила Беньяша, еще как минимум на несколько десятков человек составили протоколы по статье 20.3.3 КоАП, но наказание им пока не назначено.

Из-за закона о «фейках» против российской армии некоторые российские СМИ решили либо остановить работу, либо отказаться от освещения войны в Украине, а TikTok запретил российским пользователям загружать видео и вести стримы.

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