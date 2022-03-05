Власти Бурятии рассказали о гибели восьми военных в Украине

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Правительство Бурятии сообщило о восьми военнослужащих, уроженцев региона, которые погибли во время войны в Украине. Еще 40 человек — получили ранения, говорится в заявлении пресс-службы властей региона.

«Бурятия будет помнить подвиг наших земляков, проявивших мужество и отвагу в ходе выполнения боевых задач. Ребята выбрали для себя непростой путь и погибли при исполнении служебного долга. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким, вся Бурятия разделяет с вами скорбь», — заявил глава региона Алексей Цыденов.

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2 марта Минобороны России впервые официально сообщило точные данные о потерях российской армии в Украине. По информации ведомства, с начала военных действий погибли 498 российских военнослужащих, еще 1597 — получили ранения. Новых данных министерство не предоставляло.

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины на 5 марта, потери российской стороны с начала войны в живой силе составляют более 10 тысяч человек. Информацию о потерях украинской стороны ведомство не сообщило.

Подтвердить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта, во время военных действий не представляется возможным.

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Война Российское вторжение в Украину. Десятый день войны. Онлайн «Медузы»

Что сейчас происходит в Украине

Война Российское вторжение в Украину. Десятый день войны. Онлайн «Медузы»

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