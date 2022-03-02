Минобороны РФ заявило о гибели 498 российских военных в Украине

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Минобороны России впервые сообщило точные данные о потерях российской армии в Украине. С начала военных действий погибли 498 российских военнослужащих, еще 1597 — получили ранения, рассказал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ранее Минобороны РФ признавало лишь сам факт гибели российских военнослужащих. Об отдельных убитых было известно из сообщений властей регионов РФ. В свою очередь в Минобороны Украины утверждают, что с начала войны погибли около 5800 российских военных.

Кроме того, по данным российского министерства, «среди националистов и военнослужащих силовых структур Украины» погибли 2870 человек, получили ранения — 3700. Общее количество украинских пленных составляет 572 человека

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«Российские солдаты и офицеры проявляют мужество, отвагу и героизм в ходе специальной военной операции», — заявил Конашенков. Он подчеркнул, что солдаты-срочники и курсанты в «спецоперации» не участвуют.

По словам представителя министерства, российские вооруженные силы обеспечивают безопасность мирного населения Украины, а также не мешают жителям Киева покинуть город.

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