Редакция Colta.ru решила «на время замолчать» из-за закона про «фейки» о действиях российской армии

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Издание Colta.ru временно прекращает публикации из-за нового закона, который предполагает до 15 лет лишения свободы за «фейки» о действиях российских военных. Об этом говорится в заявлении редакции.

Все эти годы — сначала под именем OpenSpace, потом под именем COLTA — наша редакция сайта «о культуре и духе времени» не представляла их в отрыве друг от друга. Писать только о культуре, оставляя общество в стороне, не кажется нам возможным. Но свобода высказывания сейчас сведена к нулю. И мы считаем честным в таких условиях на время замолчать. Мы не можем сказать вам, как долго продлится это молчание. Но мы надеемся, что оно будет как можно короче.

Colta.ru заявила, что будет вынуждена «внести изменения в некоторые материалы последней недели, а некоторые из них даже убрать».

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4 марта Госдума и Совет Федерации одобрили закон, который предусматривает уголовную ответственность за распространение «заведомо ложной информации о деятельности вооруженных сил РФ». В тот же день его подписал президент России Владимир Путин.

Из-за закона о «фейках» и угрозы уголовного преследования несколько российских СМИ решили остановить работу, отказаться от освещения военных действий в Украине, удалить или изменить уже вышедшие материалы на эту тему. Иностранные СМИ, в том числе «Би-би-си», Bloomberg, CNN, CBS, ABC, СВС объявили, что прекратят работу в России. The Washington Post удалит имена авторов и другие выходные данные из материалов своих корреспондентов из России.

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