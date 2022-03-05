«Коммерсант»: Центробанк запретил переводить родственникам за рубеж более 5 тысяч долларов в месяц

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Центробанк РФ велел российским банкам ограничить сумму, которую россияне смогут отправлять родственникам за рубеж, пятью тысячами долларов в месяц. Соответствующее письмо есть в распоряжении «Коммерсанта».

Официально об этой мере не объявлялось.

«Это вынужденная мера и делается для того, чтобы валюта из страны не оттекала и не оказывала дополнительное давление на курс рубля в рамках текущей ситуации», — отмечает старший директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин.

Ранее президент Владимир Путин запретил россиянам переводить деньги на свои зарубежные счета.

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