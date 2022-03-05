Алексея Венедиктова уволили с поста главного редактора «Эха Москвы»

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Совет директоров «Эха Москвы» уволил Алексея Венедиктова с поста главного редактора радиостанции. Информацию о том, что с ним разорвали контракт, Венедиктов подтвердил «Интерфаксу».

Теперь бывший главред «Эха» собирается заниматься историческим проектом «Дилетант».

Ранее Венедиктов сообщил, что 5 марта совет директоров рассмотрит вопрос о прекращении его полномочий в качестве главреда. Он проработал на радиостанции 24 года, очередной срок его полномочий истекал в 2024 году.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» в Украине. Роскомнадзор запретил СМИ называть это войной, нападением или вторжением, а также ссылаться на другие источники, кроме официальных российских.

1 марта Генпрокуратура обвинила «Эхо Москвы» в распространении ложных сведений о «спецоперации». Радиостанция была отключена от эфира, а ее сайт — заблокирован. 3 марта совет директоров «Эха» принял решение о ликвидации радиоканала и сайта, после чего радиостанция была вынуждена удалить все свои аккаунты в соцсетях и отключить сайт.

После начала войны за распространение «лживой информации о сущности специальной военной операции на территории Украины» были заблокированы многие другие СМИ с независимыми редакциями, в том числе «Медуза».

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