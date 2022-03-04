В Канаде задержали самолет с двумя россиянами, собиравшимися в арктическую экспедицию

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В аэропорту Йеллоунайф в Северо-Западных территориях Канады задержали чартерный самолет с двумя гражданами России на борту. Об этом сообщает CBC со ссылкой на министра инфраструктуры региона Дайан Арчи.

По ее словам, самолет с пассажирами направлялся в Резольют в провинции Нунавут, где у россиян была запланирована арктическая экспедиция.

Местные власти проверяют, нарушил ли самолет запрет на перемещение в воздушном пространстве Канады, который ввели после начала войны в Украине, отмечает СВС. До конца проверки лайнеру запрещено покидать аэропорт.

Министр транспорта страны Омар Альхабра, комментируя ситуацию, заявил, что Канада продолжит привлекать Россию к ответственности за вторжение в Украину.

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Канада — одна из западных стран, которые закрыли для самолетов из России свое воздушное пространство из-за вторжения в Украину. Росавиация в ответ запретила полеты в Россию авиакомпаниям десятков стран.

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