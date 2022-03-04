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ООН: с начала войны в Украине погиб 331 мирный житель, из них 19 детей

Источник: Reuters

С начала войны в Украине погиб по меньшей мере 331 мирный житель, в том числе 19 детей. Еще по меньшей мере 675 человек были ранены. Об этом заявили в ООН, пишет агентство Reuters.

При этом в ООН считают, что реальное число потерь среди мирного населения гораздо выше, отмечает Reuters.

Накануне организация оценила число погибших в Украине мирных жителей как минимум в 249 человек (включая 17 детей), число раненых — как минимум в 553 человека (включая 30 детей).

По данным офиса по правам человека [ООН], который имеет наблюдателей в Украине, большинство жертв были убиты оружием взрывного действия, таким как обстрел из тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, ракетными и авиационными ударами (англ. яз.).

Reuters

Война в Украине