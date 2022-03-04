Мэрия Москвы не согласовала акции 12 марта из-за «эпидемиологических ограничений». «Яблоко» собиралось устроить антивоенное шествие

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Мэрия Москвы объявила, что из-за «эпидемиологических ограничений» не согласует проведение 12 марта массовых мероприятий.

Речь, очевидно, идет в том числе об антивоенном шествии, которое хотела провести партия «Яблоко» от Страстного бульвара до проспекта Академика Сахарова. В сообщении мэрии упомянуты этот и два других маршрута в центре Москвы, но не упоминаются организаторы акций.

«В целях предотвращения распространения на территории города Москвы коронавируса <… действует запрет на проведение публичных мероприятий», — пояснили в мэрии.

В Москве 3 марта отменили ограничения по заполняемости залов театров и других учреждений, однако запрет на массовые мероприятия остался в силе.

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