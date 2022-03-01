В мэрию Москвы подали заявку на антивоенное шествие

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Партия «Яблоко» подала уведомление в мэрию Москвы о проведении антивоенного шествия.

Темой шествия заявлено «выражение отношения москвичей к специальной военной операции», как российские власти называют войну России с Украиной.

Маршрут акции — от Страстного бульвара до пересечения проспекта Академика Сахарова с Садовым кольцом. Предполагается, что в шествии примут участие до 30 тысяч человек.

Как заявили Znak.com в пресс-службе «Яблока», в случае отказа властей в согласовании шествия в партии намерены продолжить выражать свою позицию «всеми законными способами»: писать, собирать подписи, согласовывать локальные акции там, где получается.

«Что касается участия членов и сторонников „Яблока“ в несогласованных с властями массовых акциях, то позиция партии остается прежней: граждане России имеют конституционное право собираться мирно и без оружия. Однако необходимо осознавать, что партия в сложившихся условиях не сможет защитить участников таких акций от произвола силовых и судебных органов», — сказали представители партии.

Обновлено. В московскую мэрию также подана заявка на проведение 12 марта «Марша в поддержку русской армии». Организаторы шествия — политолог Андрей Сыч, журналист и автор ютьюб-блога «Царское телевидение» Святослав Павлов и сотрудник RT Егор Холмогоров. Они предлагают участникам пройти от Госдумы по Тверской улице и продемонстрировать «поддержку со стороны гражданского общества исполняющим воинский долг солдатам армии России», пишет издание «Подъем».

24 февраля Владимир Путин объявил о проведении «специальной операции» в Украине. Уже через несколько часов во многих городах России граждане стали выходить на одиночные пикеты и несогласованные властями митинги против войны с Украиной. По данным , с 24 февраля на антивоенных акциях во всей стране были задержаны 6495 человек. Многим из них назначены административные штрафы и аресты.

В Москве продолжают действовать коронавирусные ограничения, из-за чего мэрия уже отказывала в проведении ряда митингов и других массовых мероприятий.

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