Депутаты ЛДПР разработали законопроект о призыве на службу в Донбасс участников акций против войны

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Депутаты фракции ЛДПР Андрей Луговой и Ярослав Нилов внесли в Госдуму законопроект о призыве на военную службу лиц, привлеченных к ответственности за участие в несанкционированных акциях против использования российских войск за границей.

Их предлагается направлять для прохождения военной службы на территории Донецкой и Луганской народных республик.

В пояснительной записке в законопроекту говорится следующее:

В нашей стране находятся лица, которые не согласны с проведением военной операции и готовы нарушать закон, добиваясь ее прекращения. Распространяют заведомо ложную информацию о ходе операции, пытаются всячески дискредитировать наши Вооруженные Силы и политическое руководство страны, призывают к введению санкций в отношении России, совершают другие противоправные деяния, то есть фактически выступают против установления мира и безопасности на территории Донецкой и Луганской Республик. Представляется, что такие лица должны увидеть своими глазами то, во что превратил киевский режим территории данных Республик. В этой связи законопроектом предлагается призывать на военную службу и направлять для прохождения военной службы на территории Донецкой и Луганской Народных Республик лиц, привлеченных к ответственности за участие в несанкционированных публичных мероприятиях против использования Вооруженных Сил.

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