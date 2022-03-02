ЦБ временно запретил гражданам некоторых стран отправлять переводы из России

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Банк России временно приостановил переводы резидентов ряда стран с российских счетов на счета за рубежом. Об этом регулятор сообщил в своем телеграм-канале.

Речь идет как о физических, так и о юридических лицах. При этом ЦБ не уточнил, граждан и компаний каких стран затронет это ограничение. Известно лишь, что запрет не касается россиян, а также подавляющего большинства граждан из государств СНГ.

«Кроме того, переводы для нерезидентов без открытия счета ограничены суммой в 5000 долларов либо в таком эквиваленте в месяц», — говорится в сообщении регулятора.

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Запрет касается граждан 43 стран, объявивших о санкциях против России, сообщает РБК со ссылкой на распоряжение ЦБ, отправленное кредитным организациям 1 марта. Его подлинность изданию подтвердили два источника на платежном рынке. Запрет действует с 1 по 31 марта 2022 года, пишет РБК.

Западные страны ввели санкции против России из-за вторжения в Украину. В ответ президент РФ Владимир Путин, среди прочего, ограничил вывод иностранной валюты за рубеж, а также запретил вывозить из страны наличную валюту на сумму более 10 тысяч долларов. В ЦБ при этом пояснили, что указ президента не запрещает резидентам России покупать товары и оплачивать услуги за рубежом как в рублях, так и в иностранной валюте.

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