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США объявили о блокирующих санкциях против российских оборонных предприятий и ограничениях на экспорт оборудования для добычи газа и нефти

Источник: Белый Дом

США объявили о новых экономических санкциях в отношении России и Беларуси из-за вторжения в Украину. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Среди мер, которые анонсировали американские власти:

  • блокирующие санкции против 22 компаний, связанных с обороной, в том числе предприятий, которые создают боевые самолеты, машины пехоты, системы электронного оружия, ракеты, а также беспилотные летательные аппараты для российских военных;
  • экспортный контроль оборудования для добычи нефти и газа;
  • санкции в отношении организаций, которые, по мнению властей США, оказывают поддержку российским и белорусским вооруженным силам;
  • «широкие ограничения» для Беларуси, которая «способствовала путинскому вторжению в Украину», чтобы перекрыть ее импорт технологичных товаров;
  • запрет для российских самолетов на использование воздушного пространства США, о чем ранее сообщил президент страны Джо Байден.

В ответ на новые ограничения глава «Роскосмоса» Дмитрий Рагозин написал в своем телеграм-канале: «Ну тогда мы вам завтра ответим. Око за око».

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Западные страны ввели несколько раундов жестких экономических санкций против России, после того как она признала независимость Донецкой и Луганской народных республик, а также начала военные действия на территории Украины. Под ограничения попали банки, импорт продукции, российские бизнесмены и чиновники, а также лично президент РФ Владимир Путин.

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