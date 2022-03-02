Сайт The Village заблокировали в России

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Сайт издания The Village заблокировали на территории России. Об этом редакция сообщила в своем телеграм-канале.

«The Village появился в реестре Роскомнадзора по внесудебным блокировкам, в него попадают из-за распространения запрещенной в РФ информации. Наш сайт временно не работает на территории России. Мы разбираемся в ситуации», — говорится в сообщении.

Из данных регулятора следует, что решение о блокировке www.the-village.ru было принято 24 февраля.

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Изначально о проблемах с доступом к сайту редакции сообщили читатели. Как отмечает The Village, на это пожаловались пользователи из разных регионов, которые подключены к разным интернет-провайдерам. При этом Роскомнадзор не присылал никаких уведомлений, отметили журналисты.

Обновлено. Роскомнадзор объяснил блокировку сайта The Village публикацией «недостоверной информации по теме операции на Украине», сообщает РИА Новости.

Ранее регулятор уже заблокировал на территории России несколько СМИ за материалы о войне в Украине.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «спецоперации» по «демилитаризации и денацификации» Украины. Вскоре после этого Роскомнадзор потребовал от СМИ писать про войну только со ссылкой на официальные российские источники и не называть «спецоперацию» «нападением, вторжением либо объявлением войны».

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