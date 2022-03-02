«Роскомсвобода» сообщила о возможном начале блокировки YouTube в России. Роскомнадзор заявил, что решение об этом не принималось

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В России недоступен домен yt3.ggpht.com, который используется для загрузки изображений и другого статического контента YouTube, следует из данных сервиса Ping-admin. Об этом сообщает проект «Роскомсвобода» и сотрудник VPN-сервиса «Антизапрет» под ником ValdikSS.

Блокировка осуществляется системой технических средств противодействия угрозам на сетях тех провайдеров, где она установлена, считают «Роскомсвобода» и ValdikSS. Как отмечает последний, речь идет о «Ростелекоме», МТС , Tele2 и ОБИТ.

Решение о блокировке YouTube в России не принималось, заявили «Интерфаксу» в Роскомнадзоре.

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25 февраля Роскомнадзор объявил о замедлении трафика Facebook, заявив, что соцсеть подвергла цензуре четыре российских СМИ — телеканал «Звезда», РИА Новости, «Ленту.ру» и «Газету.ру».

На следующий день регулятор начал замедлять Twitter «в связи с распространением площадкой недостоверной общественно значимой информации по тематике специальной военной операции на Украине».

Весной 2021 года Роскомнадзор уже замедлял скорость работы Twitter из-за отказа соцсети удалять запрещенный контент.

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