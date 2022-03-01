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Минобороны России проведет первый «Международный антифашистский конгресс» в рамках военно-технического форума «Армия-2022», который пройдет в августе. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Шойгу во время селекторного совещания, сообщает «Интерфакс».

По его словам, конгресс призван «объединить усилия международного сообщества в борьбе с идеологией нацизма, неонацизма в любых формах его проявления в современном мире».

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Также во время совещания министр обороны сообщил, что российская армия продолжит «специальную военную операцию» в Украине «до достижения поставленных целей».

«Главное для нас — защитить Российскую Федерацию от военной угрозы, создаваемой странами Запада, которые пытаются использовать украинский народ в борьбе против нашей страны», — заявил Шойгу.

Глава Минобороны повторил, что Россия не собирается оккупировать Украину и наносит удары «только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием».

Военно-технический форум «Армия — 2022» пройдет с 15 по 21 августа. На форум пригласили делегации и предприятия промышленности 129 стран, отмечает ТАСС.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» для защиты жителей Донбасса, «демилитаризации» и «денацификации» Украины. В Кремле пояснили, что речь идет о «нейтрализации военного потенциала» и «зачистке Украины от нацистов». После заявления Путина украинские города неоднократно подвергались обстрелам. Российское Минобороны отрицает свою причастность к этому.

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