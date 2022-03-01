Перейти к материалам
Мы всегда на связи
Кнопка поддержки

Минобороны РФ предложило дать участникам войны в Украине статус ветеранов. На это потребуется пять миллиардов рублей

Источник: Правительство России

Минобороны России предложило предоставить статус ветерана боевых действий военнослужащим, которые участвуют в войне в Украине. Соответствующий законопроект опубликован в базе нормативных актов.

Согласно пояснительной записке, в 2022 году предполагаемые расходы федерального бюджета на эти цели составят 5,01 миллиарда рублей.

В ведомстве пояснили, что статус ветерана позволит участникам военных действий в Украине получить доступ к соответствующим мерам социальной поддержки «в целях создания условий, обеспечивающих им достойную жизнь, активную деятельность, почет и уважение в обществе».

Война в Украине продолжается уже шестой день

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка

Хочу помочь