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Компания-оператор газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG объявила о банкротстве. Об этом швейцарскому телерадиовещателю SRF сообщила представитель властей кантона Цуг Сильвия Тальманн-Гут.

«Нам сообщили сегодня, что эта компания не может продолжать деятельность», — сообщила она. По ее словам, 106 работников компании получили уведомление об увольнении.

Ранее 1 марта агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что Nord Stream 2 AG рассматривает возможность подачи на банкротство из-за введенных против нее американских санкций.

Компании Nord Stream 2 AG со штаб-квартирой в кантоне Цуг построила «Северный поток — 2» и управляет газопроводом. 51% компании принадлежит «Газпрому».

Газопровод «Северный поток — 2» проходит по дну Балтийского моря от российской Усть-Луги до немецкого Грайфсвальда. Его закончили строить осенью 2021 года.

22 февраля, после объявления Россией независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР, Германи остановила процесс сертификации газопровода. 23 февраля США ввели санкции против Nord Stream 2 AG, которые предусматривают запрет на сделки с компанией.

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