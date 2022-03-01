Google заблокировал в Европе ютьюб-каналы, связанные с RT и Sputnik

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Компания Google объявила о блокировке на территории Евросоюза ютьюб-каналов, связанных с российскими государственными медиа RT и Sputnik. Решение было принято на фоне продолжающейся войны в Украине, сообщается в твиттере европейского представительства компании.

Накануне об ограничении доступа к RT и Sputnik по всему ЕС объявила компания Meta, владеющая соцсетями Facebook и Instagram. В тот же день Twitter начал маркировать твиты со ссылками на российские государственные СМИ. По данным Variety, стриминговый сервис Netflix отказался транслировать 20 российских каналов.

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Ранее о запрете в Европе RT и Sputnik, а также их дочерних компаний в рамках санкций говорила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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