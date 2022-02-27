Глава российской делегации на конференции ООН по климату извинился за вторжение в Украину

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Глава российской делегации на конференции ООН по климату Олег Анисимов принес извинения за вторжение России и Украину. Об этом сообщили три источника AFP, которые слышали его слова. Новость AFP цитирует France24.

Конференция прошла 27 февраля в онлайн-формате. По словам собеседников AFP, на ней представитель Украины Светлана Краковская заявила: «Мы в Украине не сдадимся и мы надеемся, что мир не сдастся в построении будущего, устойчивого к изменению климата».

Как рассказали источники AFP, после этого глава российской делегации заявил: «Позвольте мне принести извинения от имени всех россиян, которые не смогли предотвратить этот конфликт». Он добавил, что те, кто наблюдает за происходящим, «не могут найти никакого оправдания для атаки на Украину».

Анисимов в разговоре с AFP не стал отказываться от этих слов. При этом он заметил, что он отражают его личное «мнение и отношение» и их нельзя рассматривать как официальную позицию российской делегации.

Президент России Владимир Путин говорил, что вторжение в Украину обосновано необходимостью провести демилитаризацию и «денацификацию» этой страны. Он также заявлял, что России не оставили иного выбора, кроме войны, из-за угрозы непризнанным республикам Донбасса и стремления Украины вступить в НАТО.

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