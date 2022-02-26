В Москве задержали журналиста Дмитрия Голубовского. Он отказался снять с окна плакат с флагом Украины и надписью «Нет войне»
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В Москве задержали главного редактора «Радио Arzamas» и бывшего главреда журнала Esquire Дмитрия Голубовского. Об этом сообщается в телеграм-канале Let It Be Square, соведущим которого является Голубовский.
Причиной задержания стал отказ журналиста снять со своего окна плакат с флагом Украины и надписью «Нет войне».
Как пишет «ОВД-Инфо», сейчас журналист находится в отделе полиции, ему вменяют статью о нарушении порядка проведения акции (часть 5 статьи 20.2 КоАП, предполагает до 20 тысяч рублей штрафа или до 40 часов обязательных работ).
Накануне издания НДН.Инфо и TJournal рассказали о задержании студента Новосибирского университета из-за того, что он повесил на окне общежития флаг Украины.
24 и 25 февраля в России прошли одиночные пикеты и митинги против вторжения России в Украину, на них задержали более двух тысяч человек.
С открытыми письмами об отказе от войны выступили российские врачи, журналисты, деятели культуры, ученые, благотворители. На сайте Change.org была опубликована петиция против военных действий, собравшая почти 700 тысяч подписей.