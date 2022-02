В Москве задержали журналиста Дмитрия Голубовского. Он отказался снять с окна плакат с флагом Украины и надписью «Нет войне»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

В Москве задержали главного редактора «Радио Arzamas» и бывшего главреда журнала Esquire Дмитрия Голубовского. Об этом сообщается в телеграм-канале Let It Be Square, соведущим которого является Голубовский.

Причиной задержания стал отказ журналиста снять со своего окна плакат с флагом Украины и надписью «Нет войне».

Как пишет , сейчас журналист находится в отделе полиции, ему вменяют статью о нарушении порядка проведения акции (часть 5 статьи 20.2 КоАП, предполагает до 20 тысяч рублей штрафа или до 40 часов обязательных работ).

Накануне издания НДН.Инфо и TJournal рассказали о задержании студента Новосибирского университета из-за того, что он повесил на окне общежития флаг Украины.

24 и 25 февраля в России прошли одиночные пикеты и митинги против вторжения России в Украину, на них задержали более двух тысяч человек.

С открытыми письмами об отказе от войны выступили российские врачи, журналисты, деятели культуры, ученые, благотворители. На сайте Change.org была опубликована петиция против военных действий, собравшая почти 700 тысяч подписей.

