Генсек ООН: 100 тысяч украинцев вынуждены были покинуть свои дома

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С начала вторжения России в Украину свои дома вынуждены были покинуть по меньшей мере 100 тысяч украинцев. Об этом сообщил в твиттере генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Гуманитарные потребности в Украине увеличиваются с каждым часом. Гибнут мирные жители. Сообщается, что не менее 100 тысяч украинцев уже покинули свои дома», — написал Гутерриш.

Накануне верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди сообщил, что менее чем за 48 часов Украину покинули больше 50 тысяч человек, большинство из них выехали в Молдову и Польшу.

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Война Российское вторжение в Украину. Третий день. Онлайн «Медузы»

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Война Российское вторжение в Украину. Третий день. Онлайн «Медузы»

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