Украинским банкам запретили проводить операции в российских и белорусских рублях
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Национальный банк Украины запретил уполномоченным учреждениям проводить любые валютные операции с использованием российских и белорусских рублей.
Также регулятор ввел запрет на выполнение обязательств перед юридическими или физическими лицами, имеющими местонахождение в России или Беларуси.
Ранее 24 февраля на фоне начала военной операции России в Украине Нацбанк приостановил работу валютного рынка в стране, ограничив снятие наличных со счетов суммой 100 тысяч гривен в день «без учета зарплаты и соцвыплат».