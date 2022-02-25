Украинским банкам запретили проводить операции в российских и белорусских рублях

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Национальный банк Украины запретил уполномоченным учреждениям проводить любые валютные операции с использованием российских и белорусских рублей.

Также регулятор ввел запрет на выполнение обязательств перед юридическими или физическими лицами, имеющими местонахождение в России или Беларуси.

Ранее 24 февраля на фоне начала военной операции России в Украине Нацбанк приостановил работу валютного рынка в стране, ограничив снятие наличных со счетов суммой в день «без учета зарплаты и соцвыплат».

Читайте также

Война Российское вторжение в Украину. Второй день. Онлайн «Медузы»

Читайте также

Война Российское вторжение в Украину. Второй день. Онлайн «Медузы»

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!