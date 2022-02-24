Нацбанк Украины ограничил снятие наличных и приостановил работу валютного рынка

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Национальный банк Украины объявил, что снятие наличных со счетов временно ограничивается суммой в день «без учета зарплаты и соцвыплат», сообщает «Интерфакс-Украина».

Безналичные операции не ограничены, заявил глава Центробанка Кирилл Шевченко. Банки, по его словам, продолжают работу в обычном режиме.

Работа валютного рынка Украины приостановлена, помимо операций продажи иностранной валюты, заявил Шевченко.

«Курс иностранных валют зафиксирован на уровне официального курса на 24 февраля 2022 года», — сказал он.

Курс Нацбанка Украины на 24 февраля — 29,25 гривны за доллар, 33,17 гривны — за евро.

Также введен мораторий на трансграничные платежи и на снятие средств резидентами РФ.

Курс украинской валюты резко снизился после того, как Россия объявила о признании независимости ЛНР и ДНР и начала военную операцию «для защиты жителей Донбасса». Доллар 23 февраля стоил более 30 гривен.

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