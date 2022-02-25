Лига безопасного интернета попросила признать Юрия Дудя «иностранным агентом». После его поста об «имперском угаре» Кремля

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Глава Екатерина Мизулина попросила Генпрокуратуру и Минюст РФ рассмотреть вопрос о включении журналиста Юрия Дудя в реестр «иностранных агентов», сообщает «Интерфакс».

Выступая на заседании Общественной палаты, Мизулина рассказала о запущенной в интернете «спланированной кампании» с использованием в том числе «украинских ботов» и «информационных войск СБУ Украины».

На это тратятся очень серьезные средства и «иностранных агентов», и прямое иностранное финансирование, включаются информационные войска СБУ Украины, работает множество провокаторов и внутри нашей страны. Так, в последние дни одной из самых резонансных публикаций в социальных сетях стала публикация блогера, журналиста Юрия Дудя, где он высказал отвращение к нашей стране. Эта публикация получила миллионы просмотров, миллионы репостов и очень широкое обсуждение.

Вслед за этим Мизулина сообщила, что располагает информацией СМИ (каких именно, она не уточнила) о наличии у Дудя иностранного финансирования. Поэтому она обращается в прокуратуру с просьбой проверить эти сведения и, если они подтвердятся, включить журналиста в список «иноагентов».

Ранее Лига безопасного интернета жаловалась на Дудя в МВД, усмотрев пропаганду наркотиков в одном из выпусков его ютьюб-шоу «вДудь». По итогам административного разбирательства журналиста оштрафовали на 100 тысяч рублей.

23 февраля, за день до начала российского вторжения в Украину, Дудь опубликовал пост, в котором выступил против «имперского угара» Кремля и вооруженного конфликта между Москвой и Киевом.

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