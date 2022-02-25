Кадыров собрал в Грозном 12 тысяч силовиков и потребовал от Зеленского извинений перед Путиным

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Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал извинений от президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он заявил во время построения более 12 тысяч бойцов силовых структур республики, которых собрали в центре Грозного «на фоне ситуации в Украине», сообщает местное агентство «Чечня сегодня».

«Пользуясь случаем, хочу дать совет пока действующему президенту Зеленскому, чтобы он позвонил нашему президенту, верховному главнокомандующему Владимиру Владимировичу Путину и попросил извинений», — заявил Кадыров.

Глава Чечни пояснил, что собравшиеся в Грозном — добровольцы, которые «в любое время готовы выехать на любую специальную операцию». Всего в регионе, по его словам, «добровольно сражаться за Россию» готовы 70 тысяч человек, но пока Чечня никого не перебрасывает.

«Наши сотрудники выполняют поставленные задачи верховным главнокомандующим на своих объектах, где они должны быть. Сегодня наши ребята охраняют границы государства. Я уверен, что они покажут себя достойно и мы в ближайшие дни будем праздновать освобождение миллионов людей от насилия и убийства», — цитирует Кадырова «Чечня сегодня».

Глава республики добавил, что жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик «восемь лет убивали», но «никто на это не обращал внимания». Теперь, когда Россия «начала противостоять бандеровцам, шайтанам, террористам, отщепенцам», весь мир выступил против. Он заявил, что «бандеровцы» и «отщепенцы» — не воины, и предложил им добровольно сдаться.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» для защиты жителей Донбасса, которые, по его словам, «на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Целью войны российский президент назвал «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины. В Кремле объяснили, что речь идет о «нейтрализации военного потенциала» и «зачистке Украины от нацистов». Являются ли президент и руководство Украины пронацистски настроенными, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнить отказался.

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